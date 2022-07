Bonduelle : Révise ses objectifs sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Le Groupe indique que la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs de respectivement + 3 % et + 3,6 % à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice.



' Les difficultés rencontrées par la business unit Bonduelle Fresh Americas amènent le groupe à revoir la perspective de rentabilité à moyen terme pouvant conduire à une dépréciation d'actifs corporels et/ou incorporels et d'impôts différés actifs de cette activité ' indique le groupe.



