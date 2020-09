Bonduelle : Résultat net de 54,6 ME sur l'exercice 2019-2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 2 854,9 millions d'euros au terme de l'exercice 2019-2020 (1er juillet 2019 - 30 juin 2020), en progression de + 2,8 % en données publiées et + 1,4 % en données comparables.



Le Groupe affiche une rentabilité opérationnelle courante de 108,7 millions d'euros contre 123,7 millions d'euros l'exercice précédent, pénalisée par la crise sanitaire mondiale Covid-19.



Le résultat net au titre de l'exercice 2019-2020 s'établit à 54,6 millions d'euros, contre 72,6 millions d'euros l'exercice précédent.



' Sur la base d'une absence de dégradation de la situation sanitaire et d'une reprise progressive de l'activité de restauration hors foyer, le groupe se fixe un objectif de croissance du chiffre d'affaires à données comparables et de taux de marge opérationnelle courante sensiblement équivalents à ceux de l'année précédente ' indique la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BONDUELLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok