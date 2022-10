Bonduelle : Résultat net annuel de 35,4 ME (contre 57,1 ME)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bonduelle a présenté ses résultats annuels clos au 30 juin 2022. À 2 891,7 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe (hors IFRS 5 ) affiche sur l'exercice 2021-2022, une progression de + 1,8 % en données comparables et + 4,1 % en données publiées.



Après application de la norme IFRS 5, le chiffre d'affaires s'établit à 2 202,6 millions d'euros contre 2163,6 millions d'euros l'exercice précédent.



Le Groupe Bonduelle affiche une rentabilité opérationnelle courante de 96,6 millions d'euros contre 100,4 millions d'euros l'exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante de 3,4 % à taux de change et périmètre constants.



Après application de la norme IFRS 5 et les ajustements, le résultat opérationnel courant s'établit à 52,8 millions d'euros contre 55,2 millions d'euros l'exercice précédent.



Le résultat net s'établit à 35,4 millions d'euros, contre 57,1 millions d'euros l'exercice précédent, soit 1,2 % du chiffres d'affaires.



Le Groupe Bonduelle cible, à l'avenir et à taux de change et périmètre constants, une croissance de chiffre d'affaires de 8 à 11 % et une marge opérationnelle courante stable à 2,5 %, soit une progression de la rentabilité opérationnelle courante proche de 15 %.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.