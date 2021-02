Bonduelle : Progression de 8% du résultat net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bonduelle présente un résultat net de 31,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, en progression de 8,3%, et une marge opérationnelle courante de 3,9%, en retrait limité par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire s'établit à 1,4 milliard d'euros, stable (-0,1%) en données publiées et en progression de 3,9% en données comparables, une différence qui s'explique par des effets de changes fortement pénalisants.



Compte tenu de la résistance de l'activité au premier semestre mais des fortes incertitudes liées au contexte, Bonduelle cible une croissance de 1 à 2% de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle courante de 3,6 à 3,8% à changes et périmètres constants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.