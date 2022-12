Bonduelle : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle, avec un objectif de cours relevé de 12 à 13,5 euros.



Le bureau d'analyses estime que le groupe a encore des défis à relever pour assurer le rerating de son titre mais qu'il reste bien positionné sur des segments et moments de consommation porteurs avec une diversité de produits autour du végétal.



Après une perte boursière de 40% depuis le début de l'année, Bonduelle vise pour l'exercice 2022/23 une croissance du CA entre 8 et 11% avec une augmentation des volumes limitée (risque de rupture de produits en lien avec des récoltes compliquées particulièrement en Europe) et une marge stable à 2.5%



Pour l'exercice 22/23, Oddo table pour sa part sur une croissance organique de 7.5% dont 5% pour le hors Europe et une marge de 2.4%, en ligne avec le consensus, après réduction de la perte de la zone à 18.3 ME en lien avec BFA. 'En revanche nous sommes 11% en-dessous du consensus pour 2023/24e. en raison d'une plus grande prudence sur la vitesse de redressement de la rentabilité du frais aux USA', conclut l'analyste.



