Bonduelle : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le management précise que le résultat opérationnel courant (ROC) a baissé de 7,6% en publié et de 4% en organique (pour un CA à +1,6% en lfl) impliquant une marge de 3,6%.



' Cela reflète en particulier une forte baisse de la rentabilité de la zone hors Europe de 49% à 29.7 ME, soit un recul de marge de 170 pb à 2% ' indique Oddo.



' La guidance 2021/22 de croissance de CA de l'ordre de 3% en lfl et de progression de marge de 20 à 40 pb repose sur : 1/ une reprise du réseau RHD, déjà observée au T4, 2/ le plan de redressement de BFA et surtout 3/ une amélioration anticipée du mix/prix ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme sa recommandation Neutre avec un objectif de cours de 23 E.



' En attendant d'avoir plus de détails sur l'avenir de BALL et une meilleure visibilité sur l'évolution de la rentabilité du groupe dans un contexte inflationniste, nous maintenons notre recommandation inchangée. Au cours actuel Bonduelle se valorise en ligne avec ses niveaux historiques ' indique l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.