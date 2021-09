Bonduelle : Oddo maintient sa recommandation 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle, avec un objectif de cours inchangé de 23 euros.



Le broker met en avant des résultats 2020/21 'sans surprise', seule la dette nette (716 ME) ressortant à un niveau un peu plus élevé que prévu (624 ME).



'En dépit d'un contexte sanitaire incertain et un environnement hyper inflationniste, Bonduelle vise une croissance organique de l'ordre de 3% pour 2021/22 et une hausse de marge opérationnelle comprise entre +20 à +40 pb hors FX' (soit entre 3,8 et 4%) , rapporte l'analyste.



Pour sa part, Oddo anticipe une croissance de 2,9% et une marge de 3,9% en ligne avec la guidance.





