Bonduelle : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle, avec un objectif de cours inchangé de 20 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Bonduelle a annoncé hier soir avoir obtenu l'autorisation réglementaire américaine et canadienne et la levée des conditions suspensives lui autorisant à finaliser la vente des 65% de sa business Unit Bonduelle Americas Long Life (BALL) aux investisseurs institutionnels canadiens : le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ.



L'opération se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 625 ME.

Le communiqué indique que le produit net de la cession sera déterminé sur la base des comptes arrêtés à la date de l'opération (encore en cours d'établissement), rapporte Oddo.



Selon le broker, cette cession partielle serait tout de même dilutive sur les BPA du groupe de l'ordre de 23%.





