Bonduelle : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil 'neutre' sur le titre Bonduelle avec un objectif de cours inchangé de 20 euros.



Le chiffre d'affaires au titre du 3e trimestre de l'exercice (725,9 ME) ressort globalement conforme aux attentes du bureau d'analyses (722,4 ME), en croissance de 7,6%.

En revanche, la croissance organique est plus faible qu'attendu, à 4% au lieu des 5,2% anticipés, 'en raison de la poursuite de la baisse des ventes de BFA', analyse Oddo.



Cependant, malgré un contexte géopolitique, sanitaire et de consommation incertain, Bonduelle confirme sa guidance annuelle (+3% de hausse du CA et une marge stable à 3.6% en lfl), un aspect 'rassurant' selon Oddo.



Le groupe reste toutefois vigilent quant à l'évolution du conflit en Ukraine et à ses conséquences sur son activité dans la région.



