Bonduelle : Marges en retrait au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie une marge nette de 1,7% au titre du premier semestre 2021-22, en retrait de 55 points de base, ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 3,2%, en repli de 68 points de base, par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire s'établit à 1,44 milliard d'euros, soit une quasi-stabilité en données publiées (+0,1%) et en données comparables (-0,4%). En comparable, les ventes ont augmenté de 2,5% en Europe, mais baissé de 2,8% dans le reste du monde.



Bonduelle confirme pour l'exercice en cours son objectif de croissance de l'activité et vise une marge opérationnelle courante stable, précisant toutefois que ces perspectives sont susceptibles d'être impactées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie.



