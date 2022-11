Bonduelle : Hausse du CA, confirme ses objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie un chiffre d'affaires de 571 ME au titre du 1er trimestre de son exercice 22/23 (soit du 1er juillet au 30 septembre), en hausse de 4,4% à taux de change constants (tcc) par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse dans toutes les business units du groupe (+11,4% à tcc pour Conserve, +14,6% à tcc pour Surgelé) à l'exception du segment Frais (-3,3% à tcc), pénalisé par des pertes de volumes, partiellement compensées par des hausses de prix.



'L'été a de nouveau été marqué un peu partout dans le monde par des épisodes de chaleurs records, des déficits de précipitations et autres phénomènes de sécheresse inconnus jusqu'alors. Ces éléments ont pesé à la fois sur les volumes et les rendements agricoles et industriels', indique le groupe.



Dans ce contexte, Bonduelle maintient tout de même son objectif annuel de croissance de l'activité de + 8 % à + 11 % et vise une marge opérationnelle courante de 2,5 %, soit une croissance de la rentabilité opérationnelle courante de 15 %, tous deux à taux de change et périmètre constants.



