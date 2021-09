Bonduelle : Hausse de près de 5% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie au titre de son exercice 2020-21 un résultat net en progression de 4,6% à 57,1 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en retrait de 0,2 point à 3,6%, mais correspondant aux objectifs visés.



À 2,78 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes s'est replié de 2,7% en publié, mais a augmenté de 1,6% en données comparables, conformément aux objectifs communiqués en début d'exercice.



Malgré l'environnement sanitaire toujours incertain et un contexte hyper-inflationniste, Bonduelle indique viser une croissance de l'ordre de 3% de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle courante de 3,8 à 4,6%, tous deux à périmètre et change constants.



La gérance proposera un dividende de 0,45 euro lors de l'AG du 2 décembre, qui sera mis en paiement le 5 janvier 2022. Par ailleurs, Bonduelle annonce avoir engagé une réflexion sur l'évolution de sa business unit Bonduelle Americas Long Life au sein du groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BONDUELLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok