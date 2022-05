Bonduelle : Confirme ses objectifs sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 725,9 millions d'euros au 3ème trimestre de l'exercice 2021-2022 en croissance de + 7,6 % en données publiées et + 4,- % en données comparables par rapport à l'année dernière.



Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2 168,7 millions d'euros, en hausse de + 2,5 % en données publiées (+ 1 % en données comparables).



La zone Europe (46,1 % de l'activité au terme des 9 premiers mois de l'exercice) affiche une hausse de + 4,6 % en données publiées (+ 4,7 % en données comparables). Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe t(53,9 % de l'activité) affiche une variation de + 0,7 % en données publiées (- 2,1 % en données comparables).



Le groupe confirme pour 2021-2022 son objectif de croissance de l'activité de 3,- % et vise une marge opérationnelle courante stable comparée à l'exercice précédent, soit 3,6 % du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.