Bonduelle : Chiffre d'affaires de 680,5 au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 680,5 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 soit une variation de - 0,6 % en données publiées et + 1,9 % en données comparables.



La croissance du chiffre d'affaires de la zone Europe, représentant 46,3 % de l'activité sur la période, s'établit à - 0,6 % en données comparables et - 0,9 % en données publiées.



Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, qui représente 53,7 % du chiffre d'affaires du groupe, affiche une croissance de + 4,- % en données comparables et - 0,3 % en données publiées.



