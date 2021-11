Bonduelle : Chiffre d'affaires de 672,5 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 672,5 millions d'euros du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 soit une variation par rapport à l'exercice précédent de - 1,2 % en données publiées (- 0,5 % en données comparables).



La zone Europe qui représente 47,7 % de l'activité affiche une évolution globale de + 1,7 % en données publiées (+ 1,8 % en données comparables).



Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 52,3 % de l'activité sur les 3 premiers mois de l'exercice, affiche une variation de - 3,7 % en données publiées (- 2,5 % en données comparables).



' Les inflations de coûts attendues et constatées impliquent une nécessaire revalorisation des tarifs de commercialisation conditionnant, avec la normalisation attendue de la situation sanitaire, l'atteinte des objectifs annuels de croissance et de rentabilité, à ce stade confirmés ' indique le groupe.



