Bonduelle : AGM repoussée au 17 décembre

(CercleFinance.com) - Bonduelle fait part d'un ajournement de son assemblée générale mixte, initialement prévue le 3 décembre, au 17 décembre, compte tenu du contexte sanitaire et des dispositions des pouvoirs publics empêchant la société de réunir ses actionnaires physiquement.



L'ordre du jour demeure inchangé et les procurations et votes par correspondance déjà adressés à Bonduelle demeurent valables. Les dates de détachement du coupon et de versement du dividende, fixées aux 5 et 7 janvier 2021, sont à ce jour maintenues.



