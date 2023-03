Bonduelle : Avec la hausse des prix de ses légumes, Bonduelle est encore plus rentable au premier semestre

(BFM Bourse) - La publication du spécialiste français des légumes (frais, en conserve et surgelés) surprend agréablement le marché, alors que sa rentabilité s'est nettement appréciée sur la période couvrant juillet à décembre. Bonduelle confirme également ses objectifs annuels.

Si certaines entreprises ont vu leurs comptes être bousculés par les hausses de prix, Bonduelle quant à elle, a une nouvelle fois tiré profit des tensions inflationnistes. Le spécialiste français des légumes (frais, en conserve et surgelés) a vu son activité et sa rentabilité progresser au premier semestre (juillet à décembre) de son exercice 2022-2023, portées par des revalorisations tarifaires.

Déjà publiées le mois dernier, les ventes de juillet à décembre 2022 de Bonduelle se sont appréciées de 13,6% à taux de changes courants, pour atteindre 1,24 milliard d'euros.

Le groupe indique avoir poursuivi sa politique de revalorisation des prix afin de compenser partiellement les inflations de coûts de production. Cette stratégie a été appliquée particulièrement sur les produits en conserve et surgelé, ajoute Bonduelle.

Cette politique tarifaire a ainsi porté la rentabilité du groupe nordiste. De juillet à décembre 2022, le résultat opérationnel courant est ressorti à 43,1 millions d'euros, en progression de 56,1%, en données publiées et de 60,9 % en données comparables.

La marge opérationnelle courante suit le même chemin. Elle s’inscrit à 3,5 % en progression de 94 points de base (0,94%) comparé au premier semestre de l’exercice précédent en données publiées et de 130 points de base, soit 1,30% en données comparables. Du côté du résultat net consolidé, celui-ci s'établit à 20 millions d'euros, en baisse de 16,5% par rapport au premier semestre 2021-2022.

Des revalorisations tarifaires "indispensables"

Sur le semestre, Bonduelle indique avoir adapté son dispositif industriel aux Etats-Unis dans "le but d'améliorer sa compétitivité sur le marché des produits frais prêts à l’emploi" sur la côte Est du pays. Le groupe français a pris cette décision alors qu'une crise agronomique a affecté le rendement des salades dans la région de Salinas, "générant un manque significatif de produits et une augmentation des prix d'achat".

Le groupe va fusionner "dans les prochains mois" ses deux sites du New Jersey: celui de Florence sera "reconverti en entrepôt pour la côte Est avec le maintien d'emplois sur le site et tous les opérateurs en poste à Florence se verront proposer un emploi à Swedesboro". Cette réorganisation entraînera une charge nette entre 6 et 8 millions d'euros sur l'exercice 2022/2023, dont 1,3 million ont d'ores et déjà été comptabilisées au premier semestre.

Concernant ses perspectives, Bonduelle va passer "d'importantes revalorisations tarifaires" pour compenser l'inflation à venir sur les matières agricoles. Une stratégie qui a été payante sur la première partie de l'année.

Alors, compte tenu des performances réalisées sur le semestre, Bonduelle confirme ses objectifs annuels, en dépit d'un contexte qualifié de "volatil" par la société. Le groupe prévoir de réaliser une croissance de l'activité de l'ordre de 8% à taux de change et périmètre constants. La marge opérationnelle courante est toujours attendue stable comparé à l’exercice précédent.

À la Bourse de Paris, la publication semestrielle de Bonduelle régale le marché. Le titre du spécialiste du légume évolue en tête du SBF 120, à la faveur d'un bond de 8,7% à 14,44 euros, vers 10h20 vendredi.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse