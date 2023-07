Bollore : Résultat net consolidé de 235 ME au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 6 231 millions d'euros au 1er semestre 2023, en baisse de -3 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er semestre 2023. En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de -2 %.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 462 millions d'euros, en repli de -15 % à périmètre et taux de change constants. Il a été impacté par le ralentissement de la logistique pétrolière après un premier semestre 2022 exceptionnel et la baisse de contribution d'UMG.



Le résultat net consolidé s'établit à 235 millions d'euros, contre 947 millions d'euros au premier semestre 2022. Le résultat 2022 comprenait la plus-value de cession sur l'apport de la participation dans Banijay Holdings Group à FL Entertainment (526 millions d'euros) et la contribution de Bolloré Africa Logistics.



Le résultat net part du Groupe ressort à 114 millions d'euros contre 562 millions d'euros au premier semestre 2022.



