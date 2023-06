Bollore : Règlement-livraison des actions le 7 juin

(CercleFinance.com) - A la suite de la publication des résultats de l'opération par l'AMF, Bolloré annonce que le règlement et la livraison des titres apportés à son offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur ses propres actions, interviendront le 7 juin.



Pour rappel, 99,1 millions d'actions Bolloré ont été apportées à cette offre au prix unitaire de 5,75 euros et clôturée le 30 mai, représentant 34,33% des titres visés par l'offre et 3,36% du capital de la société d'investissement.



Il est aussi rappelé qu'un complément de prix de 0,25 euro par action apportée à l'offre sera versé si la promesse d'achat reçue de CMA CGM concernant Bolloré Logistics aboutit à la vente de cette dernière dans les termes qui auront été convenus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel