Bollore : Partenariat de recherche avec le SIPBB en Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Blue Solutions, filiale de batteries électriques du groupe Bolloré, annonce avoir conclu un contrat cadre avec le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB), organisation suisse privée à but non lucratif qui mène et soutient la R&D appliquée à l'industrie.



Les deux partenaires prévoient de collaborer sur le désassemblage automatisé des packs et modules de batteries, la modélisation de la cellule et d'une partie de la production à travers un projet de jumeau numérique, ainsi que des tests de vieillissement accéléré des cellules.



Ce partenariat intervient simultanément à l'annonce de deux autres contrats de collaboration de Blue Solutions avec la Haute école spécialisée bernoise (BFH) et le CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) de Neuchâtel.



'Blue Solutions entend, à travers ce type de partenariats de R&D, développer la prochaine génération de batteries tout-solide, un enjeu essentiel dans le contexte de transition vers le tout électrique', explique la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.