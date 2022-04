Bollore : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation de 'surperformance' sur le titre Bolloré, avec un objectif de cours relevé de 6,5 à 6,9 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Bolloré a publié ce matin un chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre (5698 ME) supérieur à ses attentes (4857 ME), avec notamment une excellente dynamique concernant la branche Bolloré Transport & Logistics, portée par une hausse de 62% des commissions de transport.



'L'année 2022 s'annonce très bien', annonce ainsi le broker qui rappelle que Bolloré Africa Logistics devrait être cédé avant la fin du 1er trimestre 2023 pour une valeur d'entreprise de 6,3 MdsE.



Selon Oddo, le groupe pourrait alors envisager deux mouvements : se renforcer dans la commission de transport ou se renforcer dans Vivendi, actuellement détenu à 29,5% (avec Compagnie de l'Odet). 'Le groupe disposera de la trésorerie nette suffisante pour entreprendre ces deux renforcements', assure l'analyste.



