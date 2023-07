Bollore : Oddo BHF relève légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note neutre sur le titre Bolloré, avec un objectif de cours relevé de 6,9 à 7,2 euros, compte tenu de la forte hausse récente d'UMG.



Bolloré a publié des résultats semestriels vendredi légèrement inférieurs aux attentes d'Oddo BHF avec un EBITA de 462 ME (vs 512 ME attendus), notamment en raison de la logistique pétrolière et d'un effet stock



'Rappelons que le groupe a déconsolidé la totalité de ses activités dans la logistique, notamment Bolloré Logistics en cours de cession. L'essentiel du résultat a donc été généré par Vivendi et la participation de 18% dans UMG', indique l'analyste.



'Nos attentes de résultats pour 2023/24 sont inchangées d'un point de vue organique mais nous avons déconsolidé l'activité Bolloré Logistics, ce qui explique la baisse de notre prévision de BPA', ajoute Oddo BHF.



