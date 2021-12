Bollore : Bolloré négocie la vente de son activité logistique en Afrique à MSC

PARIS (Reuters) -Le groupe Bolloré a annoncé lundi avoir reçu une offre du suisse MSC, spécialiste du fret maritime, pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.

Le groupe de Vincent Bolloré a accordé une exclusivité à MSC jusqu'au 31 mars 2022 en vue d'une promesse éventuelle d'achat.

Bolloré affirme qu'il conservera quoi qu'il arrive une "présence importante" en Afrique, notamment via Canal+, présenté comme le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone et actionnaire important de MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone.

Le groupe dit être présent depuis plus d'un demi-siècle en Afrique, où sa filiale Bolloré Africa Logistics est présentée comme le leader du transport et de la logistique et emploie près de 21.000 personnes dans 47 pays.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Bolloré exploite ainsi des terminaux, via des concessions, dans 42 ports du continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon ou encore au Congo. Il dispose aussi d'agences maritimes et s'occupe des démarches administratives et douanières de ses clients pour acheminer leurs marchandises.

Bolloré opère aussi trois concessions ferroviaires en Afrique de l'Ouest.

L'activité globale de transport et logistique est de loin le principal pôle du groupe Bolloré, derrière la communication qui repose essentiellement sur la participation dans Vivendi. Elle a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, sur les 5,1 milliards de l'ensemble du groupe.

(Reportage Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)

Copyright © 2021 Thomson Reuters