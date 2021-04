Bollore : Hausse de 6% du CA à 6 102 ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de 6% à 6 102 millions d'euros au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 2 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2020.



Le groupe affiche une croissance de 15% de l'activité transport et logistique et une baisse de 10% de l'activité logistique pétrolière en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes vendus.



Le chiffre d'affaires des activités communication, correspondant à l'activité de Vivendi, est en croissance organique de 5% par rapport au premier trimestre 2020. Vivendi bénéficie de la forte progression d'Universal Music Group (+9%).



La progression de l'activité stockage d'électricité et systèmes est de +24 % principalement grâce à la croissance de Blue Solutions et BlueBus.



