Bollore : Accord signé pour la cession de Bolloré Logistics

(CercleFinance.com) - Bolloré annonce avoir conclu le contrat de cession de 100% de Bolloré Logistics au Groupe CMA CGM, suite à l'achèvement des procédures d'information et de consultation et à l'exercice par Bolloré de la promesse d'achat reçue le 8 mai.



Le prix de cession s'établirait à 4,65 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation. La transaction reste soumise à l'obtention d'autorisations au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.



Bolloré versera, si cette vente aboutit dans les termes convenus, un complément de prix à hauteur de 0,25 euro pour chaque action Bolloré cédée dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée du groupe sur ses propres actions, clôturée le 30 mai dernier.



