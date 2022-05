BOIRON : Sortie de trading range ?

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action BOIRON invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action, qui n'est que très peu corrélée au reste du marché depuis le début de l'année, s'apprête à sortir par le haut d'un trading range défini d'une part par sa borne basse (le reliquat du gap du 21 janvier), et d'autre part par les 42,50 euros, niveau technique de résistance qui est prêt à céder. Le cas échéant, la mesure des volumes, et leur dynamique relative sera décisive pour envisager et jauger de la vigueur de l'extension haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action BOIRON à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre BOIRON au cours de 41.650 € avec un objectif à 49.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 38.900 €.

Le conseil BOIRON Positif 41.650 € Objectif : 49.990 € Potentiel : +20.02 % Stop : 38.900 € Résistance(s) : 42.500 / 50.000 / 55.000 Support(s) : 34.700 / 32.400 / 30.430

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime