Boiron : Recul de près de 7% des ventes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Boiron indique que ses ventes ont diminué de 6,6% à 239,9 millions d'euros pour son premier semestre 2023 (-6,8% à taux constants), impactées par l'effet de base provenant des ventes importantes de tests Covid réalisées en France sur le premier semestre 2022.



Hors tests Covid, les ventes du laboratoire sont ressorties en progression de 6,2%, une croissance qui a concerné l'ensemble des zones géographiques et a été portée par les ventes de spécialités homéopathiques (+12,3%).



'L'évolution des ventes du groupe sur l'année 2023 dépendra de la poursuite de la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques, des lancements à venir et du niveau de pathologie de fin d'année', indique Boiron.



