Boiron : Recul de 7,8% du CA en 2020

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'homéopathie Boiron affiche un chiffre d'affaires en recul de 7,8% à 513,6 millions d'euros (-6,6% à taux constants) sur 2020, fortement impacté par la baisse des ventes de médicaments à nom commun en France et des spécialités en Russie.



La baisse conséquente de l'activité en France depuis plus de deux ans (-30%) a déclenché un projet de réorganisation annoncé le 11 mars 2020, qui entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes.



Sur la base des informations disponibles, le coût de cette réorganisation est à présent estimé à environ 64 millions d'euros, dont 59 millions feront l'objet d'une provision sur 2020. Le résultat opérationnel annuel de 2020 est attendu en recul par rapport à 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel