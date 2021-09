Boiron : Perte nette creusée au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boiron publie au titre des six premiers mois de 2021 une perte nette part du groupe de -9,5 millions d'euros, contre -1 million un an auparavant, et une perte opérationnelle de -11 millions contre un bénéfice de +1,5 million au premier semestre 2020.



Les ventes semestrielles du laboratoire ont baissé de 25,1% à 189,9 millions d'euros, fortement impactées par le recul du premier trimestre, dans un contexte de déremboursement de l'homéopathie en France et de crise sanitaire mondiale.



En termes de perspectives, la direction de Boiron anticipe en cumul sur l'année, une 'baisse significative du chiffre d'affaires', ainsi qu'un 'résultat opérationnel annuel positif, bien qu'en recul par rapport à l'année 2020'.



