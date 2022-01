Boiron : Oddo relève son conseil et sa cible sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo relève son conseil sur le titre Boiron, passant de 'neutre' à 'surperformance' et porte son objectif de cours à 47 euros, contre 44 euros précédemment.



Le chiffre d'affaires du 4e trimestre ressort à 147,5 ME, en hausse de 2,9% mais néanmoins légèrement inférieur aux attentes (155,5 ME).

Sur l'ensemble de l'exercice, Boiron publie un chiffre d'affaires de 455,2 ME, en baisse de 10,6% par rapport à 2020 et 2% en-deça des attentes (463 ME).



Le broker indique toutefois relever ses estimations, 'compte tenu d'un moindre effet de déremboursement, des bons niveaux de marge en 2021, des économies attendues du Plan de réorganisation (baisse des Opex en 2022 de 20-25 ME après 20 ME en 2021)'.



Oddo estime par ailleurs que l'acquisition d'une participation de 70% dans ABBI, startup spécialisée dans la cosmétique individualisée est 'intéressante' et 'donne un signal attendu en termes de M&A'.



