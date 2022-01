Boiron : Les titres éligibles au PEA-PME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boiron confirme remplir les critères d'éligibilité au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). Les actions Boiron peuvent ainsi être intégrées au sein des comptes PEA-PME.



Pour rappel, les sociétés sont éligibles PEA-PME si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.



D'autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.