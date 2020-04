Boiron : Les revenus du T1 en hausse de +8,8%

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Boiron, annoncé ce soir, s'affiche à 156,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, en hausse de +9,3% à taux courant.



La hausse à taux constant, en un an, est de +8,8%.



'Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 progresse (...) sous l'effet de deux évolutions très contrastées : en France, dans un contexte de dénigrement organisé de l'homéopathie, l'activité est en recul de 12,7%, tant sur les médicaments à nom commun (-16,1%) que sur les spécialités (-6,1%) ; hors France, dans un contexte de forte pathologie, le chiffre d'affaires progresse de 40%', précise le groupe.



Le groupe précise, malgré la hausse constatée au T1, anticiper en 2020 une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat.



