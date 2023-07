Boiron : Les actionnaires familiaux vont lancer une OPA

(CercleFinance.com) - Les actionnaires familiaux de Boiron s'apprêtent à lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le laboratoire pharmaceutique afin de le retirer de la Bourse, annonce mardi le groupe dans un communiqué.



Le concert familial Boiron, qui détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote, a trouvé un accord avec l'investisseur EW Healthcare Partners et la société Boiron Développement en vue de lancer une offre à 50 euros par action.



Dans le détail, l'opération se ferait à un prix de 39,64 euros par titre, en plus d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action.



Déduction faite du montant du dividende, le prix de l'offre représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture de 29,14 euros hier soir.



Dans son communiqué, Boiron explique que sa stratégie actuelle ne nécessite plus le maintien d'une cotation en Bourse, en particulier au vu de la très faible liquidité de son titre.



Le spécialiste de l'homéopathie ajoute que le statut de société non cotée lui apparaît nettement plus adapté au développement d'un groupe souhaitant investir significativement sur un horizon long terme.



Pour Thierry Boiron, le président du conseil d'administration, l'opération permettra 'une plus grande liberté dans les choix stratégiques à long terme'.



Les actionnaires familiaux prévoient de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions devaient être réunies à l'issue de l'offre.



La cotation du titre était suspendue depuis la fin de matinée dans l'attente de la parution d'un communiqué.



