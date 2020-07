Boiron : Le CA du T2 en baisse de -14,5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Boiron annonce ce soir, pour son deuxième trimestre, un chiffre d'affaires de 97 millions d'euros, en recul de -14,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Dans un contexte déjà fragilisé, la baisse des ventes en France s'est accentuée (-21,2% contre -12,7% au 1er trimestre) suite à la diminution des consultations médicales et de la fréquentation des pharmacies due à la crise sanitaire. Celle-ci a eu des conséquences contrastées selon les différents pays : les ventes en Europe sont en recul de 28,2%, principalement en Russie et en Italie, alors qu'elles ont progressé de 23,5% en Amérique du Nord', précise le groupe.



'Nous pensons que les ventes en France continueront d'être impactées sur le deuxième semestre par la décision du déremboursement annoncé des médicaments à nom commun à compter du 1er janvier 2021. Dans ce contexte, nous anticipons, en 2020, une baisse de notre chiffre d'affaires et de notre résultat', explique le groupe.



