Boiron : Hausse de 56.4% du résultat net pdg en 2022

(CercleFinance.com) - Boiron publie un chiffre d'affaires de 534 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 17,4% par rapport à 2021.



Dans le même temps, le résultat opérationnel ressort en hausse de 35,5%, à 63 ME, tandis que le résultat net part du groupe s'établit à 44,6 ME, en progression de 56,4% en un an .



En 2023, la progression des ventes du Groupe sera potentiellement impactée par le recul des ventes de tests COVID, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et en énergie, et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde, estime Boiron.



'Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable', conclut la société.





