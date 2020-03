Boiron : Boiron ferme un site et annonce la suppression de plus de 500 emplois

PARIS (Reuters) - Le laboratoire Boiron a annoncé mercredi la fermeture d'un site de production et la suppression nette de plus de 500 emplois dans le cadre d'un projet de réorganisation lié selon lui à la décision du gouvernement français de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques à partir de l'an prochain.

Les autorités françaises ont annoncé en juillet dernier une baisse du niveau de remboursement de l'homéopathie dès le 1er janvier 2020 puis la fin totale du remboursement à partir de 2021, faute d'efficacité établie de ces traitements à l'origine de débats enflammés entre consommateurs et sceptiques.

Le groupe annonce dans un communiqué l'arrêt de son site de production de Montrichard, près de Tours, la fermeture de 12 de ses 27 établissements de préparation-distribution et la réorganisation de ses équipes.

"Depuis deux ans, les attaques virulentes, injustifiées et réitérées contre l'homéopathie en France, pèsent lourdement sur

notre entreprise qui voit son activité et ses résultats économiques reculer fortement", observe Boiron.

"C'est (...) avec beaucoup d'amertume que nous devons aujourd'hui présenter un projet de réorganisation sans précédent. Dans un contexte d'activité en forte baisse en France, nous devons réagir sans attendre et prendre des décisions, certes très difficiles, mais qui seront à même d'assurer la pérennité de notre entreprise", explique la directrice générale de Boiron, Valérie Lorentz-Poinsot, dans le communiqué.

Ce plan devrait entraîner la suppression de 646 postes et la création de 134 nouveaux postes, précise encore le laboratoire.

