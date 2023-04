Boiron : Dans le vert après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Boiron prend plus de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 132,3 millions d'euros, en recul de 9,2%, fortement impacté par l'effet de base provenant des ventes de tests Covid, sans lesquels le CA a progressé de 10,6%.



Le CA des médicaments homéopathiques à nom commun évolue de manière contrastée, tandis que les ventes de spécialités homéopathiques poursuivent leur progression dans la majorité des pays et sur l'ensemble des produits.



'Les lancements à venir et la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques nous permettent de maintenir notre objectif de développement du chiffre d'affaires', affirme le groupe de santé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel