Boiron : Croissance de 35% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Boiron affiche des ventes cumulées sur les six premiers mois de 2022 en augmentation de 35,2% à 256,8 millions d'euros (+32% à changes constants), progression répartie de façon égale entre les spécialités homéopathiques historiques et les nouveaux produits.



Sur le deuxième trimestre, ses ventes de spécialités homéopathiques se sont accrues de 34,7%, grâce à la poursuite de la progression des produits de la gamme hiver, essentiellement en France, aux États-Unis, au Canada et en Italie.



Étant donné la hausse significative de l'activité et l'effet de la réorganisation menée en France, Boiron anticipe un résultat opérationnel en forte progression au premier semestre. En cumul sur l'année, il prévoit une hausse du chiffre d'affaires et de la rentabilité.



