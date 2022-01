Boiron : Baisse de 11,4% du CA sur l'année 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en baisse de 11,4% à 455,20 ME sur l'ensemble de l'année 2021.



Cette baisse fait suite au ' déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1er janvier 2021 en France, et à l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale ' indique le groupe.



Cette baisse a été contenue grâce aux ventes de nouveaux produits qui s'élèvent à environ 50 millions d'euros, dont une partie significative provient des ventes de tests COVID, principalement en France et en Belgique.



Le résultat opérationnel annuel de 2021 est estimé en hausse par rapport à celui publié en 2020 (qui était de 38,2 millions d'euros).



