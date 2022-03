Boa concept : Le pro de la logistique dans les entrepôts BOA Concept séduit un géant du e-commerce

(BFM Bourse) - Moins d'un an après son introduction, la société stéphanoise qui a déjà largement dépassé ses objectifs 2021 et annonce la signature du plus gros contrat de sa jeune histoire, pour plus de 10 millions d'euros auprès d'un grand groupe logistique. L'action bondit à plus de 30 euros.

La Haute-Loire recèle une pépite boursière: la société BOA Concept porte haut les couleurs stéphanoises, se hissant à plus de 30 euros (un seuil brièvement atteint en février dernier avant la baisse des marchés due au conflit en Ukraine) grâce à un succès commercial historique. Vers 10h30, l'action bondit de 20,08% à 30,50 euros.

Le spécialiste de la logistique à l’intérieur des entrepôts ("intralogistique") a fait part, mardi après Bourse de la signature d’un contrat majeur avec un professionnel de la logistique pour le déploiement de solutions basées, entre autres, sur son système de convoyage modulaire intelligent Plug-and-Carry. Il s'agit d'équiper un site multi-cellules et multi-niveaux sur environ 35.000 m2 (soit une surface déployée de presque 90.000 m2), dimensionné pour expédier 7000 colis par heure.

Au total, plus de 5.200 mètres de convoyeurs permettront la réception des produits, leur mise en stock et la préparation des commandes internet. Intégré dans un écosystème de solutions expertes interconnectées, le projet prévoit des montées en charge en six phases successives entre août 2022 et avril 2023.

Des objectifs largement dépassés

Si l'identité et la nationalité du client en question ne sont pas divulguées, BOA Concept est tout de même en mesure d'indiquer que le montant total du marché, décroché au terme d'un appel d'offre, dépasse 10 millions d'euros. En outre, à titre de comparaison, le plus gros entrepôt d'Amazon en France, qui se situe à Bretigny-sur-Orge, s'étend sur 142.000 m2. Le client de BOA Concept fait donc partie des gros acteurs du e-commerce.

Pour mémoire, l'entreprise s'était donné lors de son introduction en Bourse (ou IPO) pour objectif d'atteindre 9 millions d'euros de revenus en 2021, mais en avait finalement facturé près de 15 millions.

"Ce contrat important illustre la montée en charge de BOA Concept et crédibilise ses solutions pour des installations d’envergure. Il démontre la dynamique et le savoir-faire de la société, mais surtout sa capacité à accompagner, comme prévu, la très forte accélération des besoins des acteurs du e-commerce", a déclaré le directeur général, Patrice Henrion. "Nous sommes d’ores et déjà préparés pour répondre à cette montée en puissance et avons mis en œuvre les moyens nécessaires à l’augmentation de nos cadences de production", a assuré le dirigeant.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse