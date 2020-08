BNP PARIBAS ACT.A : Sélection d'un put sur la bancaire, sur critères techniques

(BFM Bourse) - BNP PARIBAS ACT.A constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 3L21S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 32 € et d’échéance courte au 18/12/2020. L'effet de levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 08 juin et la fin d'une extension haussière remarquable sur mouvement de contestation, force est de constater la décroissance très nette des points hauts, marqués à chaque fois par une ombre haute sur la bougie correspondante: 08/06, 21 juillet, 12 août, et potentiellement aujourd'hui. Dans ces conditions, les probabilités de visite d'une partie basse de vaste figure de consolidation, entre 33 et 34 euros, progressent.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 3L21S, sur BNP PARIBAS ACT.A, à 0.310 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 33.800 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 37.650 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.31 € PUT Objectif : 33.800 € Stop : 37.660 € Mnemo : 3L21S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 32.00 € Echéance : 18/12/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime