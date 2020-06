BNP PARIBAS ACT.A : Des oscillations très techniques, un put de couverture

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action BNP-PARIBAS, qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adpaté (1N96S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 3.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Groggy après sa capitulation du mois de mars, l'action de la bancaire s'est engagé dans une phase très technique en range très bien défini, entre 25 et 31 euros, pendant une bonne partie du printemps, avant d'en sortir par le haut. Les quatre dernières séances mettent à mal l'hypothèse d'une reprise franche, et la base de travail se situe désormais entre le gap baissier du 11 juin (borne basse à proximité des 36,50 euros) et la borne haute du range évoqué à 31 euros. En cas de rupture validée par les volumes de ce dernier niveau, une réintégration durable du range serait au programme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 1N96S, sur BNP PARIBAS ACT.A, à 2.830 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 31.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 37.210 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 49.8 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.