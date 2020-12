BNP PARIBAS ACT.A : BNP : La configuration technique reste haussière et offre un bon potentiel

(BFM Bourse) - (BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné BNP pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

BNP présente une très bonne configuration technique qui plus est dans un environnement qui pourrait commencer à s'éclaircir. Suite à la forte accélération du 09 Novembre, le mouvement haussière reste sur de solides bases techniques. Le franchissement des résistances successives sont confirmées en devenant support et malgré une séance de baisse juste avant la FED, la configuration reste forte juste avant les 4 sorcières de décembre. Tant que le support des 42.55 n'est pas franchi à la baisse, la dynamique reste forte, et malgré le nombre de tentatives pour déborder la résistance des 45.30, cette zone se fragilise, et pourrait bien finir par céder. Un premier objectif court terme à 47.97 pourrait bien laisser la place à un prolongement vers 52€ à moyen terme, pour tenter un comblement du gap ouvert le 24 février dernier.

PREVISION

Au regard de ces éléments, et des facteurs graphiques et fondamentaux sur cette valeur, notre avis est haussier sur l'action BNP PARIBAS sur un horizon de temps court terme et moyen terme. Les investisseurs pourraient invalider le pari haussier court terme en cas de retour sous 42.55 € tout en visant un objectif haussier à 47.97 € voire 52 € dans une perspective plus moyen terme.

Le conseil BNP PARIBAS ACT.A Positif 42355.000 € Objectif : 47.970 € Potentiel : +99.89 % Stop : 41.700 € Résistance(s) : 45.300 / 47.970 Support(s) : 42.550 / 38690.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

