Bnp paribas act.a : En 2021, BNP a engrangé un bénéfice record mais la banque est jugée prudente pour l'avenir

(BFM Bourse) - La plus grande banque de la zone euro a dévoilé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes et un bénéfice annuel record, mais son produit net bancaire a moins progressé que prévu, et ses objectifs de croissance à horizon 2025 déçoivent les investisseurs.

Sévère, le marché? L'accueil réservé aux résultats trimestriels (et annuels) de la plus grande banque tricolore peut le laisser penser, le titre BNP Paribas ayant lâché plus de 4% à l'ouverture malgré la publication (attendue) du plus important bénéfice net de son histoire (en euros), à près de 9,5 milliards d'euros - en hausse de 34,3% sur un an et de 16,1% par rapport au niveau pré-pandémique de 2019. Le résultat net part du groupe sur les trois derniers mois de l'année est ressorti à 2,31 milliards d'euros (+44,9% sur un an), un chiffre supérieur au consensus des analystes interrogés par Reuters de 2,03 milliards d'euros.

Le coût du risque, à 510 millions d'euros sur octobre-décembre, a diminué de 68% par rapport à la période correspondante de 2020. Sur l'ensemble de l'année, le coût du risque (qui reflète les provisions pour créances douteuses) s'établit à 2,92 milliards d’euros (-48,8% sur un an), "à 34 points de base (soit 0,34%, NDLR) des encours de crédit à la clientèle" précise le groupe, qui ajoute que ce coût du risque est "à un niveau bas en raison notamment d’un nombre limité d’entrées en défaut".

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour un établissement bancaire, a parallèlement progressé de 3,7% à 11,23 milliards d'euros au dernier trimestre, en-deçà des attentes du marché (11,37 milliards). Le PNB a ainsi augmenté de seulement 4,4% sur l'année à 46,235 milliards d'euros (+3,7% par rapport à 2019).

"Digitalisation en profondeur" du groupe

"BNP Paribas réalise une très bonne performance en 2021" estime Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général du groupe. Celle-ci témoigne selon lui de l'engagement de long terme du groupe aux côtés de leurs clients "dans toutes les phases du cycle économique". "Avec une profitabilité renforcée en 2021 et un ROTE (le rendement des capitaux propres tangibles, excluant notamment les écarts d'acquisition, NDLR) de 10%, les résultats du groupe sont également le fruit de notre stratégie de long terme et de notre transformation" poursuit-il, pointant la "digitalisation en profondeur" du groupe.

Le groupe a par ailleurs profité de ses résultats annuels pour faire part de son plan stratégique sur la période 2022-2025, baptisé "Growth, Technology & Sustainability 2025", et rappelle que "malgré un environnement défavorable, des vents contraires multiples et le choc lié à la crise sanitaire", il a atteint ou dépassé cette année les principaux objectifs fixés dans le cadre du plan 2017-2020, avec un décalage de seulement un an. Parmi ceux-ci, un ratio CET1 (noyau dur des fonds propres, NDLR) de 12,9% ; une rentabilité des fonds propres de 10% et un taux de distribution de 60% en 2021" se félicite la banque.

BNP Paribas prévoit de distribuer 50% des profits 2021 à ses actionnaires sous forme de dividendes, soit 3,67 euros par action (+38% sur un an), un versement qui "portera le taux de distribution total au titre de l’année 2021 à 60%, compte tenu du programme de rachat d’actions de 900 millions d’euros, exécuté entre le 1er novembre 2021 et le 6 décembre 2021, qui équivaut à une distribution de 10% du résultat 2021" précise le groupe.

Pour la période 2022-2025 et "sur la base d’hypothèses macro-économiques prudentes", l'objectif du groupe est une croissance moyenne de son produit net bancaire de plus de 3,5% par an, avec des effets de ciseaux positifs (correspondant à une croissance plus rapide des revenus que des frais de gestion, NDLR) de plus de 2 points en moyenne". Il vise par ailleurs une croissance moyenne de son résultat net de plus de 7% par an sur l’ensemble de la période pour porter le ROTE à plus de 11% tout en conservant un objectif de ratio CET1 de 12% à l’horizon 2025. Des objectifs jugés donc prudents par le marché, bien que le titre profite du rebond du CAC (+1% vers 10h45) pour réduire ses pertes (-1,4%).

