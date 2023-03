Biosynex : Retire des bouillottes de la vente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce aujourd'hui le retrait de la commercialisation de ces bouillottes consécutivement à un arrêté préfectoral du 9 mars 2023.



Pour rappel, Biosynex avait lancé volontairement le 15 février 2023 un rappel du lot de bouillottes n°202207030 à la suite de réclamations clients faisant état de risques d'incendie et de brûlures.



La société met tout en oeuvre auprès de ses revendeurs et consommateurs pour assurer le retour de ces bouillottes dans les meilleures conditions.



Le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la commercialisation de ces produits en octobre 2022 s'élève à 2,2 ME.



Les coûts prévisionnels de ce rappel produits seront provisionnés dans les comptes de l'exercice 2022, précise la société.



