Biosynex : Le titre chute malgré un trimestre 'explosif'

(CercleFinance.com) - Biosynex, un spécialiste des tests de diagnostic rapides, a dévoilé hier soir des résultats trimestriels jugés 'explosifs' par les analystes ainsi que des perspectives 2021 'très favorables', ce qui n'empêchait pas le titre de chuter de près de 7% vendredi matin à la Bourse de Paris.



Sur le premier trimestre, l'entreprise alsacienne a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, représentant plus de cinq fois son activité du premier trimestre de l'exercice précédent.



Sur les trois premiers mois de l'année, Biosynex a déjà généré près de 50% de la totalité de son chiffre d'affaires de l'exercice 2020.



Sans surprise, les ventes de produits de prévention et de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 ont représenté 63,9 millions d'euros au premier trimestre, soit 85% de l'activité trimestrielle.



Ces produits comprennent pour 69% des tests de diagnostic rapide, essentiellement antigéniques, pour 24% de tests PCR et 7% des tests

sérologiques, précise le laboratoire.



Dans ce contexte, Biosynex fait état de perspectives 'très favorables' et anticipe la poursuite d'une hausse 'très significative' de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, tant en France qu'à l'international.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent ce matin un premier trimestre 'explosif', qu'ils relient à la généralisation des autotests antigéniques en Europe.



A la Bourse de Paris, l'action Biosynex perdait pourtant près de 7% vendredi matin, les investisseurs se servant de cette solide publication trimestrielle comme prétexte à quelques bénéfices sur la valeur, qui affiche une progression de plus de 55% depuis le début de l'année.



