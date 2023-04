Biosynex : Le titre chute, les résultats se sont dégradés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Biosynex accuse l'un des plus forts replis du marché parisien vendredi, le fabricant de tests de diagnostic rapide ayant dévoilé des résultats annuels faisant ressortir une nette dégradation de son activité et de ses bénéfices.



A 14h30, l'action du laboratoire alsacien décroche de 15,7% quand l'indice CAC Mid & Small ne cède, lui, que 0,6%.



Biosynex a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires annuel en repli de 49% à 196,6 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé en raison de la décrue de la pandémie de Covid-19.



Le reflux mondial de l'épidémie a considérablement réduit les besoins de tests, que ce soit en laboratoires ou en pharmacies, après des exercices 2020, 2021 et 2022 qui avaient vu l'entreprise devenir un leader européen des autotests et afficher une croissance exceptionnelle.



Le groupe - qui s'est attaché à préserver ses marges grâce à la gestion de son mix produits - a dégagé une marge brute de 101,6 millions d'euros, faisant ressortir un taux de 51,7% en progression de 1,8 point.



Son excédent brut d'exploitation (EBE) s'est établi à 51,9 millions d'euros, en baisse de 64% par rapport à 2021, tandis que le résultat net a chuté à 15,6 millions d'euros contre 104 millions d'euros en 2021.



Au premier trimestre 2023, son chiffre d'affaires a encore chuté de 83% à 18,7 millions d'euros.



Après un nouveau repli de l'activité prévu en 2023, sur fond de fin de la prépondérance des produits Covid-19, le groupe prévoit un retour à la croissance dès 2024.



Il dit anticiper ensuite l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros à l'horizon 2025.



