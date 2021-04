Biosynex : L'acquisition de la start-up Avalun est saluée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biosynex progresse de presque 4% à la Bourse de Paris jeudi suite à la signature d'une offre ferme en vue d'acquérir 100% des titres d'Avalun, une start-up à l'origine d'un automate de diagnostic in vitro portable et connecté.



Ce lecteur qui tient dans la main, dénommé 'LabPad', permet la réalisation de tests immunologiques, mais aussi de tests de coagulation.



Avalun le commercialise pour le suivi des patients sous traitement anticoagulant par anti-vitamine K, soit une population d'environ 800.000 patients en France, ainsi que pour la détection antigénique automatisée de la Covid-19.



Plusieurs autres tests sont en cours de développement, notamment pour le suivi de la sérologie Covid, des états de dénutrition et de pathologies

cardiovasculaire, fait valoir Biosynex.



Le laboratoire alsacien explique que l'acquisition va lui permettre de se renforcer sur les tests rapides dits 'point of care' ou POC (sur le lieu de soin), qui connaissent une forte croissance aux Etats-Unis et en Europe.



'Cette acquisition est parfaitement rationnelle et étend l'offre du groupe sur le marché du diagnostic rapide', commentent ce matin les analystes d'Invest Securities, qui disent percevoir de 'nombreuses synergies commerciales et technologiques'.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.



