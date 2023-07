Biosynex : Acquisition de Qualigen aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce que sa filiale américaine Chembio a signé le 20 juillet un contrat d'acquisition de la totalité des actions de Qualigen Inc, société basée à Carlsbad (Californie), en contrepartie d'un paiement total en numéraire.



Initialement détenue à 100% par Qualigen Therapeutics -qui a souhaité se recentrer sur ses activités thérapeutiques- Qualigen Inc développe, produit et commercialise une plateforme d'immunoanalyse Fastpack, commercialisée en Europe et aux Etats-Unis.



Permettant des dosages au coup par coup et proposant des applications en hormonologie et en cancérologie, Fastpack est notamment utilisé dans les cabinets d'urologues et dans les centres de santé masculine aux Etats-Unis (plus de 300 clients actifs).



