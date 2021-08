Biophytis : Biophytis veut lutter contre l'affaiblissement musculaire lié à l'âge

(BFM Bourse) - Premier traitement potentiel de la sarcopénie, ou fonte musculaire liée à l'âge, limitant progressivement la marche voire la station debout- le composé d'origine naturelle Sarconeos a satisfait, au dosage le plus élevé, au principal critère d'évaluation d'un essai de phase 2. La biotech fondée en 2006 envisage désormais une étude de phase finale, le cas échéant avec un partenaire.

La capitalisation boursière de Biophytis repasse à la hausse le seuil de 100 millions d'euros lundi matin, grâce à une envolée de 20,35% du cours de l'action à 0,88 euro à l'annonce des résultats initiaux de l'étude de phase 2 (phase intermédiaire) menée sur son composé Sarconeos dans la sarcopénie.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Si l'humanité vit beaucoup plus longtemps (fait totalement inédit dans l'histoire, d'ici 2050 plus d'une personne sur cinq dans le monde aura plus de soixante ans), le vieillissement s'accompagne trop souvent d'une dégradation de l'état de santé du quotidien. La diminution de la masse musculaire est inévitable avec l'âge, mais à partir d'un certain stade de diminution de la masse et de la performance musculaire, on parle de sarcopénie. Ce syndrome touche notamment les personnes en surpoids ou obèses, la fonte accentuée des muscles squelettiques étant alors masquée par l’accumulation de masses adipeuses.

Ce affaiblissement accélère la perte d'autonomie, augmente le risque de chutes et de fractures entraînant des immobilisations qui, à leur tour, viennent aggraver la sarcopénie etc. Aux Etats-Unis, près d'une personne sur trois serait touchée par la sarcopénie après 60 ans et il en coûterait au moins 18,5 milliards de dollars pour le système de santé américain...

Le Sarconeos (BIO101) est à l'heure actuelle le seul candidat testé à un niveau aussi avancé dans la sarcopénie, après l'échec de candidats inhibiteurs de la myostatine. Il s'agit d'une molécule d'origine végétale (extraite de Stemmacantha carthamoides), connue pour sa biodisponibilité et sa faible toxicité, et qui possède en particulier des propriétés anabolisantes.

Dans un essai de phase 2 mené aux Etats-Unis et en Belgique, Biophytis a comparé les effets de deux dosages (175 et 350 milligrammes) de la molécule ainsi qu'un placebo sur différents critères cliniques.

Le principal critère d'évaluation de l'efficacité, la vitesse moyenne de marche sur 400 mètres, a été atteint avec le dosage le plus élevé de Sarconeos. Après six mois de traitement, la vitesse a été mesurée à 0,09 mètre par seconde à l'échelle de l'ensemble des 233 participants et de 0,10 mètre par seconde pour les 152 participants à l'étude s'étant conformés à l'intégralité du protocole clinique. Le seuil de 0,1 mètre par seconde étant considéré comme cliniquement significatif car associé à une augmentation de la mobilité et à une réduction de la mortalité chez les personnes âgées.

En revanche la dose la plus faible de 175 mg n'a pas montré de différence cliniquement significative par rapport au placebo dans la vitesse de marche après six mois de traitement.

Aucun effet n'a été détecté non plus sur le test de force de préhension et sur le sous-score PF10 d'un questionnaire sur la fonction physique, les principaux critères d'évaluation secondaires de l'étude, qui vise par ailleurs à mesurer l'évolution de la masse adipeuse et d'autres mesures de vigueur musculaire (durée pour gravir et redescendre neuf marches).

Biophytis indique qu'un rapport complet des résultats, y compris l'analyse d'autres critères d'évaluation secondaires et de biomarqueurs et l'analyse de sous-populations, sera présenté lors du Congrès International sur la Recherche sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR) qui se tiendra virtuellement du 29 septembre au 02 octobre 2021.

Les résultats de SARA-INT sont encourageants "si l'on se base sur l'amélioration de la vitesse de marche du test 400MWT à certaines doses, un critère d’évaluation majeur pour les personnes âgées risquant de développer un handicap moteur", a jugé le principal investigateur de l'essai, Roger Fielding du laboratoire de nutrition, physiologie, exercice physique et sarcopénie (NEPS) à l'Université Tufts de Boston).

"Les résultats de Sarconeos (BIO101) sur le test de marche 400MWT, qui est le critère principal, sont prometteurs puisqu'il n'existe à ce jour aucun autre traitement. Ils ouvrent la voie à une prochaine étude de confirmation de phase 3 dans la sarcopénie et permettront de poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) dans cette indication", a déclaré le directeur médical de Biophytis.

"Nous sommes maintenant décidés à faire progresser Sarconeos (BIO101) vers la phase 3, soit de manière indépendante, soit en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques", a ajouté le PDG, Stanislas Veillet.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse